Antalya’da Trafik Denetimi Yapıldı

ANTALYA’DA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Antalya ilinde, polis ekipleri helikopter ve dron destekli bir trafik denetimi yürüttü. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli ve yüksek seviyede tutmak amacıyla otoyollar ve şehirlerarası kara yollarında ihlallerin önlenmesi için son iki hafta boyunca bu tür denetimlere yöneldi.

DENETİMLERDE BİN 543 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, toplam 35 bin 543 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı para cezası uygulandı. Bu denetimlerin, trafik güvenliğini artırma amaçlı yapıldığı belirtildi.