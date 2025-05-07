Antalya’da Trafik Eğitimi Yapıldı

UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Antalya’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Muratpaşa Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Güzel, öğretmenler, öğrenciler ve emniyet personeli katıldı.

ÖĞRENCİLER EĞİTİM PARKURUNDA TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENDİ

“Bir Kural Bir Ömür” mottosuyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 öğrenci, eğitim parkurunda trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi. İl Emniyet Müdürü Arslan, öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet sürüşü, hız sınırı uyarıları ve yaya geçidi kuralları gibi temel konularda bilgilendirme yaptı. Öğrenciler, “trafik dedektifi” olarak ilan edildi.

BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULDU

Animasyon gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, Toplum Destekli Polislik, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından bilgilendirme stantları kuruldu. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.