Antalya’da Trafik Ekipleri Denetim Yaptı

DENETİMLERİN KAPSAMI

Antalya’da trafik ekipleri, helikopter ve dron destekli denetimler yürütüyor. Bu süreçte toplamda 68 bin 439 araç ve sürücüyü kontrol etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, trafik düzeni ve güvenliğini artırmak amacıyla bir hafta süresince yoğun denetim gerçekleştirdi. Sürücülerde “yakalanma riski” algısını güçlendirmek için karadan ve havadan, yani helikopter ve dron desteğiyle kontroller yapıldı. Denetimler, yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, alkol ve uyuşturucu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerini kapsıyor.

CEZA UYGULAMALARI

Denetimler sonucunda 20 binden fazla sürücüye ceza verildi. 3 bin 350 sürücüye yasak park, 584 sürücüye engelli park yeri ihlali cezası uygulandı. Ayrıca 4 bin 831 sürücü hız ihlali yaparken, 290 sürücü alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. Denetimler kapsamında 11 sürücü korsan taşımacılık, 63 sürücü abartı egzoz, bin 410 sürücü ise kırmızı ışık ihlali nedeniyle cezalandırıldı. 851 sürücü emniyet kemeri takmadığı için ceza alırken, 3 bin 520 motosiklet sürücüsü kasksız yakalandı. 359 sürücü de ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza aldı. Toplamda 20 bin 316 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.