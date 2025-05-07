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Antalya’da Trafik Farkındalık Eğitimi Verildi

ANTALYA TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Antalya’da bu yıl Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, kentte bulunan okullarda eş zamanlı olarak yaklaşık 500 bin öğrenciye trafik farkındalık eğitimi verildi. Valilikten gelen bilgilere göre, etkinlik İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirildi. “Bir Kural Bir Ömür” isimli proje kapsamında, Trafik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim modülleri okullara ulaştırıldı.

EĞİTİM MODÜLLERİ NASIL UYGULANDI?

Eğitim içerikleri 1718 okulda, toplamda 21 bin 780 şubede derslerin ilk saatinde akıllı tahtalar üzerinden öğrencilerle buluşturuldu. Yaklaşık 500 bin öğrencinin katıldığı bu eğitimlerde, trafik güvenliği ve trafik kuralları hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin trafik güvenliği bilincini geliştirmeyi hedefliyor.

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