Antalya’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN ANTALYA

Antalya’da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitiriyor, 3 kişi ise yaralanıyor. Kaza, Korkuteli ilçesinde Korkuteli-Bucak karayolu üzerindeki Garip Mahallesi’nde gerçekleşti. Hava Akgün (68) yönetimindeki 07 GKA 10 plakalı otomobil, kavşakta Harun D.’nin (55) kullandığı 32 AFN 216 plakalı kamyonetle çarpışıyor.

ÇARPMA VE SONUCU

Kazanın sonucunda sürücü Havva Akgün hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Harun Dündar ile araçta bulunan Muammer A. ve Ali K. yaralanıyor. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine çok sayıda ambulans olay mahalline yönlendiriliyor. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve hastanede ayakta tedavi ediliyor.

OTOPSİ VE İNCELEME

Yaşamını yitiren Havva Akgün’ün cenazesi ise otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna götürülüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıyor.