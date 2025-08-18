Antalya’da Trafik Kazası, 5 Yaralı

Trafik Kazası Ayrıntıları

Antalya’da yaşanan bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel civarında gerçekleşti. Seydişehir yönünden Akseki tarafına seyreden Murat Ağırman (40) yönetimindeki 44 EA 847 plakalı araç, Alacabel bölgesinde direksiyon kontrolünü kaybederek yolun sağ tarafındaki trafik levhasına çarptı.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza anını gören vatandaşlar, 112 acil yardım merkezini arayarak olay yerine sağlık ekipleri ile Bölge Trafik ve Jandarma ekiplerinin gelmesini sağladı. Kazada yaralanan sürücü Murat A. ile birlikte araçta bulunan Büşra (37), Enes (10), Ali İ. (14) ve Ecrin A. (9) hafif yaralarla kurtuldu. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.