Haberler

Antalya’da Trafik Kazası, 5 Yaralı

Trafik Kazası Ayrıntıları

Antalya’da yaşanan bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel civarında gerçekleşti. Seydişehir yönünden Akseki tarafına seyreden Murat Ağırman (40) yönetimindeki 44 EA 847 plakalı araç, Alacabel bölgesinde direksiyon kontrolünü kaybederek yolun sağ tarafındaki trafik levhasına çarptı.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza anını gören vatandaşlar, 112 acil yardım merkezini arayarak olay yerine sağlık ekipleri ile Bölge Trafik ve Jandarma ekiplerinin gelmesini sağladı. Kazada yaralanan sürücü Murat A. ile birlikte araçta bulunan Büşra (37), Enes (10), Ali İ. (14) ve Ecrin A. (9) hafif yaralarla kurtuldu. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Doğanyol’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkiinde çıkan orman yangını hızla yayılıyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Haberler

İzmir’de Çöp Sorunu Devam Ediyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöpler ve yaygın kötü kokular, vatandaşların rahatsızlığını artırıyor. Yerel halk, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.