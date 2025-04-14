Antalya’da Trafik Kazası Gerçekleşti

TRAFFİK KAZASI ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Serik ilçesinde, Belek turizm yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Bir araç ‘U’ dönüşü yapmaya çalışırken, başka bir aracın çarpmamak için manevra yapması sonucu refüje çarparak kaldırıma çıktı. Bu olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. U dönüşü yapan sürücü, kazaya sebep olmasına rağmen hiç aldırış etmeden yola devam etti. Olay, Belek turizm yolu üzerindeki otogar kavşağında gerçekleşti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Korkmaz yönetimindeki otomobil, yeşil ışıkta seyir halindeyken aniden yola çıkan bir aracın U dönüşü yapmasıyla karşı karşıya kaldı. Çarpmamak için manevra yaparak karşı şeritteki boş yola girmeye çalışan sürücü, başarılı olamayarak refüje çarptı ve kaldırıma çıktı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN YORUMLARI

Kazanın ardından Hüseyin Korkmaz, durumu anlatırken, “70-80 ile yolda seyir halindeydim ve bana yeşil ışık yanıyordu. Yolda bir tane araç aniden U döndü. Çarpmamak için karşı şeritteki boş yola girmek istedim. Ama olmadı refüje çarptım. Kimsede sıkıntı yok. U dönen araç ceza almalı, kaçtı gitti” dedi. Ayrıca, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, U dönüşü yapmaya hazırlanan bir aracı fark eden Hüseyin Korkmaz’ın direksiyonu kırarak refüje çıktığı, kazaya neden olan diğer aracın ise U dönüşünü tamamlayıp yoluna devam ettiği görüldü. Yine görüntülerde, kaza anında bir köpeğin kaldırıma fırlayarak sese tepki vermesi ve sandalyede oturan bir vatandaşın olan biteni izlemesi yer aldı.