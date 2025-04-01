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Antalya’da Trafik Kazası Sonrası Kavga Çıktı

KAZA SONRASI ALEVLENEN TARTIŞMA

Antalya’da ticari taksi ile bir VIP minibüs arasında yaşanan kaza sonrasında olaylar hızla gelişti. Kazanın olduğu an, kaydedilen görüntülerde öfkeli minibüs sürücüsünün, taksi şoförüne tekme tokat saldırdığı gözlemlendi. Saldırı sırasında, çevredeki vatandaşlar durumu yatıştırmak için yoğun çaba gösterdi.

Kaza, Serik ilçesindeki D-400 karayolu üzerinde ortaya çıktı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen ticari taksi, aynı yolda ilerleyen VIP minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası öfkeli minibüs sürücüsü, taksi sürücüsüne saldırarak durumu daha da kötüleştirdi.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay yerine gelen 112 sağlık ve polis ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerde bulundu. Kazanın ardından her iki taraf, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sürücülerin kavga anını sosyal medyada paylaşarak çeşitli tepkilere yol açtı.

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