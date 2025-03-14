Antalya’da Trafik Kazasında 2 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILARIN DURUMU

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, park halindeki araçlara çarpan Fiat Tofaş otomobilinin sürücüsü dahil 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Görüntüler, kazanın meydana geliş anını güvenlik kameralarında net bir şekilde kaydetti. Kaza, dün akşam saat 22.00’de Korkuteli-Antalya yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILAR

Oğuzhan Yorgun (18) yönetimindeki 07 D 7400 plakalı Tofaş otomobili, kontrolünü kaybederek park halinde bulunan 07 AJY 241, 07 MTU 09 plakalı iki otomobile ile 07 AIT 467 plakalı karavana çarptı. Kaza sonucunda sürücü Yorgun ve yanında bulunan Tunahan Zobu yaralanarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’ne, oradan da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERDE KAZA ANI

Kazayla ilgili olarak inceleme başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın hızla gelerek park halindeki araçlara çarpması ve savrulması yer alıyor. Bu görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.