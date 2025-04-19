Antalya’da Trafik Kazasında İki Yaralı

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 4 araç karıştı. Kazada 2 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde gerçekleşti.

SÜRÜCÜYE YAPILAN İŞLEM

Yapılan inceleme neticesinde, hafif ticari aracı süren Mustafa Ö.’nün 186 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu durumun ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 9 bin 268 TL para cezası uygulandı.

OLAYIN SEYRİ

Alınan bilgilere göre, Mustafa Ö. yönetimindeki 07 BZR 299 plakalı hafif ticari araç, şehir merkezi istikametine doğru seyrederken, Sorgun Üst Kavşağı’na geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa S. yönetimindeki 07 BYV 754 plakalı Fiat marka kamyonete arkadan çarpıyor. Çarpma sonucu kamyonet, yine kırmızı ışıkta bekleyen Selahattin D. yönetimindeki 07 BKN 837 plakalı otomobile ve o otomobil de Ramazan S.’ye ait 07 LGY 04 plakalı otomobile çarpıyor. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa S. ve yanında bulunan Gizem A. yaralanıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıyor.