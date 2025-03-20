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Antalya’da Trans Taurus Bisiklet Yarışları Başlıyor

TRANS TAURUS DAĞ BİSİKLETİ YARIŞLARI 2025’TE DÜZENLENİYOR

Antalya, 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer bölgesinde gerçekleşecek. Dağ ve gravel bisikleti meraklılarını buluşturacak bu organizasyonun bu yılki üçüncüsü yapılacak. “Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor” sloganıyla düzenlenen yarışlarda sporcular, toplamda 200 kilometre pedal çevirmek için 4 gün boyunca mücadele edecek. Kayıt işlemleri devam eden bu yarışa, yerli ve yabancı toplamda 140 sporcu katılım sağlayacak.

BİSİKLET YARIŞLARI KEMER’DE BAŞLIYOR

Yarış, 10 Nisan Perşembe günü Kemer ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda başlayacak. İlk gün, 20 kilometrelik sıralama etabı ile tanışılacak. Ardından 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde ise günlük 60 kilometrelik etaplar gerçekleştirilecek. Bu etaplarda rakım ve eğim giderek artacak ve sporcular, Kemer’in batısını saran Toroslar’daki sedir ormanları içinde zorlu bir mücadele verecek. Katılımcılar, son günün sonunda zorlu parkurları tamamlayarak finişe ulaşacak.

Dereceye giren sporcular, başarılı performansları sonrasında Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacak. Bu organizasyon, dağ bisikleti tutkunları için heyecan dolu anlar sunacak.

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