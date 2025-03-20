Antalya’da Trans Taurus Bisikleti Etap Yarışı

ANTALYA’DA TRANS TAURUS DAĞ BİSİKLETİ ETAP YARIŞLARI DÜZENLENİYOR

Antalya, 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik, dağ ve gravel bisikleti tutkunlarını bir araya getiriyor. Organizasyonun sloganı ise ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ olacak. Yarışa 140 yerli ve yabancı sporcu katılım sağlayacak.

YARIŞIN İLK GÜNÜ VE ETAPLAR

Yarış, 10 Nisan Perşembe günü Kemer ilçe merkezinde bulunan Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda başlayacak. İlk gün, 20 kilometrelik sıralama etabı gerçekleştirilecek. 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde ise sporcular, günlük 60 kilometrelik etaplarda mücadele verecek. Bu etaplar, artan rakım ve eğimle birlikte Kemer’in batısını çevreleyen Toroslar’daki sedir ormanları içerisinde geçecek. Yarışın son gününde sporcular, zorlu etaplardan sonra finali görecek.

ÖDÜL TÖRENİ

Dereceye giren yarışmacılar, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda düzenlenecek olan ödül töreninde kupalarını alacak. Bu yarışlar, Antalya’nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek ve katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunacak.