Antalya’da Tünel Yapan İki Otel Bulundu

GİZLİ TÜNELLERİN AÇILMASI

Antalya’da iki adet 5 yıldızlı otelin, müşterilerin denizle bağlantısını sağlamak amacıyla kentin doğal güzelliklerinden olan falezlere gizli tünel açtığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nihat Dipova, bu gizli tünellerin görüntülerinin otel müşterileri tarafından da paylaşıldığını açıkladı.

KENT ÇALIŞTAYI TOPLANTISI

Antalya Kent Konseyi tarafından 200’ün üzerinde paydaşın iş birliği ile hazırlanan ve mart ayında açılan 21’inci Yüzyılda Antalya Çalıştayı’nın “Kentsel Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik” başlıklı oturumu, önceki gün gerçekleştirildi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturumda, Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nihat Dipova, “Falezlerin Korunmasından Ne Anlıyoruz” başlıklı sunumunu yaptı. Muratpaşa ilçe sınırları içinde yoğun yapılaşma tehdidi altındaki falezler hakkında bilgi veren Dipova, iki lüks otelin tesislerden falezlere tünel yaparak sahile ulaşım sağladığını anlattı.

ASANSÖRLER VE TÜNELLERİN DURUMU

Dipova, falezler üzerinde mevcut yapılaşmanın bilindiğini ve aynı zamanda plaj kullanımının da yoğun talep gördüğünü ifade etti. “Plaja ulaşımı sağlayan asansörler var. Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında ya da otel müşterilerinin yorumlarında bahsedilen yapılar” dedi. Ayrıca, falezlerdeki stabilite sorunlarının kaymalar ve göçmelerle kendini gösterdiğini belirtti. “Bu asansörler ve tüneller bu durumlardan nasıl etkilenir? İnsanların sağlığı açısından bir sorun oluşabilir mi?” sorularını gündeme getirerek, bu konudaki çalışmaların süreceğini de ekledi.

İNSAN KULLANIMI VE FALAZLERİN KORUNMASI

Falezlerin çoğunun koruma statüsüne sahip olduğunu dile getiren Dipova, ” Ancak bazı istisnalar var. Bu alanların nasıl kullanılacağına dair tartışmalar yapıyoruz. İnsanlar bu bölgeleri nasıl kullanmalı? Falezler üzerinden denize ulaşmak istiyor muyuz?” dedi. Mevcut asansör ve tünellerin Antalya’nın simge değerlerine zarar verip vermeyeceği konusu üzerinde durarak, bu mesele hakkında yetkililerin, halkın ve sivil toplum örgütlerinin düşünmesi gerektiğini vurguladı.

TARTIŞILMASI GEREKEN BİR KONU

Bu tünellerin yasal durumu hakkında bir bilgi olmadığını belirten Dipova, “Yerel yönetimler ya da kamu kurumları bu konuda yeterli bilgiye sahiptir. Ancak doğal yapıya olan potansiyel zararları değerlendirmek gerekiyor. Eğer bir zarar doğabilecekse, bu Antalya’nın en önemli simge değerlerinden vazgeçmek anlamına gelebilir” dedi. Antalya’nın Konyaaltı plajı ve falezlerinin doğal değerler olarak korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜNEL PAYLAŞIMLARI

Seyahat acentelerine ait internet sitelerinde, bu iki otelin falezlere açtığı tünellerle ilgili müşteri değerlendirmeleri yer alıyor. Endonezya’dan gelen bir kadın turist, “Gizli tünelleri harika. Sadece 1 gece kaldım ve güzel bir deneyimdi. Giriş deneyimi hızlı ve iyiydi. Gizli tüneli bulmaya çalışın. Gün batımını görmek gerçekten tavsiye edilir” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ayrıca, bir İngiliz YouTuber’ın Antalya tatil videolarında otelin tünel manzaralarını kullandığı görüldü.