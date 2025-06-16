Antalya’da Tünelde Araç Yandı

OTOMOBİL YANGINI TUNELDE MEYDANA GELDİ

Antalya-Konya Karayolu üzerindeki Demirkapı Tüneli’nde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Araçta bulunan sürücü ile birlikte toplamda 5 kişi, araçtan yara almadan kurtulmayı başardı. Araç sahibi, tünel içindeki acil durum butonlarına basılmasına rağmen yaklaşık 15 dakika boyunca yangın kutularından suyun gelmediğini belirterek, yangına ilk müdahalenin yoldan geçen sürücüler tarafından yapıldığını ifade etti. Olay, dün saat 18.30 sularında Manavgat ile İbradı arasında bulunan Demirkapı Tüneli’nin içinde gerçekleşti.

ALEVLER MOTOR KISMINDAKİ NEDENLE BAŞLADI

Manavgat’tan Konya’ya seyahat eden Derviş Doğan yönetimindeki 42 AIY 550 plakalı otomobil, tünelin içine girdiği sırada motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtaki sürücü ve yolcular hızla dışarı çıkarak yangına müdahale etti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Derviş Doğan, tüneldeki acil durum butonlarına basılmasına rağmen suyun gelmediğini vurguladı. “Yangına ilk müdahale, araçta bulunanlar ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı. Su ancak yangın kontrol altına alındıktan sonra geldi. Tüneldeki yangın hortumlarının hiçbirinden ilk etapta su akmadı” dedi.

İTFAİYE ULAŞIMDA ZORLUK ÇEKTİ

Yangın sonrası aracı soğuttuktan sonra tüneldeki yangın hortumlarından su akmaya başladığını aktaran Doğan, “Bu suyla sadece aracın soğutmasını yaptık. İtfaiye, ambulans ve jandarma olay yerine geldi ama tünelde çok sayıda araç kuyruğu olduğundan itfaiye bir buçuk saat sonra ulaştı. Yangın sebebiyle aracım kullanılamaz hale geldi. Eğer su olsaydı belki 10-20 bin TL masrafla kurtulacaktık. Şu an 200-300 bin TL masrafım var. Neyse ki canımıza bir şey olmadı, ama bu durum başka birinin başına gelirse korkarım ki can kaybı yaşanabilir” şeklinde konuştu.