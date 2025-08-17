Antalya’da Tur Şoförü Ölü Bulundu

DİNLEMEK İÇİN ARACINDA BULUNDU

Antalya’nın Serik ilçesinde bir tur minibüsü sürücüsü, dinlenmek amacıyla park ettiği aracında ölü olarak bulundu. Özel bir firmaya ait minibüsün şoförü Mehmet Emin Ceylan (50), Boğazkent Mahallesi’ndeki Beachpark otoparkında aracıyla dinlenmeye çekildi.

ŞÜPHELİ DURUMU KEŞFETTİLER

Ceylan’a telefonla ulaşamayan firma yetkilileri, aracın bulunduğu alana giderek durumunu kontrol etti. Aracın içinde hareketsiz şekilde yatan Ceylan’ı gören ekipler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Ceylan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceylan’ın daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.