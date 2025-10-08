Antalya’da Turizm Patronlarına Gözaltı Soruşturması

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ GÖZALTILAR

Antalya’nın turizm alanında önemli bireyleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Serik’teki çok sayıda otelin sahibi olan otel grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bu şahısların yanında, söz konusu otellerde çalışan 4 yönetici de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldü.

KARA PARA SUÇLAMALARI DERİNLEŞİYOR

Farklı bir dosyada, uluslararası tur operatörü N.K. ile onun kız kardeşi E.K., kara para aklama suçlaması yüzünden gözaltına alındı. Bu şüpheliler, İstanbul’daki mali şube ekipleri tarafından sorgulanıyor. Soruşturmanın daha da genişletilerek devam ettiği bildiriliyor.