Antalya’da Turizm Patronlarına Gözaltı Soruşturması

antalya-da-turizm-patronlarina-gozalti-sorusturmasi

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ GÖZALTILAR

Antalya’nın turizm alanında önemli bireyleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Serik’teki çok sayıda otelin sahibi olan otel grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bu şahısların yanında, söz konusu otellerde çalışan 4 yönetici de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldü.

KARA PARA SUÇLAMALARI DERİNLEŞİYOR

Farklı bir dosyada, uluslararası tur operatörü N.K. ile onun kız kardeşi E.K., kara para aklama suçlaması yüzünden gözaltına alındı. Bu şüpheliler, İstanbul’daki mali şube ekipleri tarafından sorgulanıyor. Soruşturmanın daha da genişletilerek devam ettiği bildiriliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.