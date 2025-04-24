Antalya’da Turizm Sektörü İstihdamı Artırıyor

ANTALYA’NIN TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIŞI

Antalya, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan turizm sektöründe istihdamı artırmak için üniversitelerle işbirliği yapıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada turizmin hareketlenmeye başladığını ve yaz sezonu için rezervasyonların iyi bir seviyeye ulaştığını dile getirdi. Antalya’nın geçen yıl turist sayısında 17 milyonu aştığını hatırlatan Saatçioğlu, bu yıl 18 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini ve bu rakama ulaşacaklarını ifade etti.

PERSONEL İHTİYACI HIZLA ARTILIYOR

Turist sayısının her yıl arttığını vurgulayan Saatçioğlu, “Turizm sektöründe Türkiye’de yaklaşık 2 milyonun üzerinde, Antalya’da da 1 milyona yakın çalışan var ama bu sayı bize yetmiyor çünkü her sene turist sayısı artıyor.” dedi. Geçen yıl Türkiye genelinde 62 milyon turist ağırladıklarını hatırlatan Saatçioğlu, bu yıl bu rakamın üstüne çıkmayı planladıklarını belirtti. Bu nedenle personel istihdamına ihtiyaç duyduklarını belirten Saatçioğlu, nitelikli personel konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Küresel salgın sonrası birçok çalışanın farklı iş gruplarına kaydığını belirten Saatçioğlu, “Personel eksiğimizi yavaş yavaş yurt dışından karşılamaya çalışıyoruz.” diyerek özellikle Kırgızistan ve Endonezya’dan ciddi bir iş gücü akışı olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI

Hakan Saatçioğlu, personel sorununu aşmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Antalya’nın pek çok ülkeden turist ağırladığını belirten Saatçioğlu, yabancı dilin bu bağlamda önemine dikkat çekti. Yabancı dilde kendisini geliştiren personeller için prim verdiklerini söyleyen Saatçioğlu, kendini geliştirenleri ödüllendirdiklerini vurguladı. Ayrıca POYD olarak, turizm bölümünden mezun olan öğrencilerin sektöre uyum sağlamaları için çeşitli adımlar attıklarını belirtti. “Üniversitelerle protokoller imzaladık. Özel sektör olarak derslerde yer alıyor, deneyimlerimizi onlara aktarıyoruz” diyen Saatçioğlu, bu çalışmaların istihdama katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.

ÖĞRENCİ BULUŞMALARI VE EĞİTİM FIRSATLARI

Antalya’daki devlet ve özel üniversitelerle işbirliği içinde olduklarını dile getiren Saatçioğlu, belli aralıklarla turizm fakülteleri ve meslek yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldiklerini kaydetti. Öğrencilere sektörü yurt içi ve yurt dışındaki uygulamalarla anlattıklarını vurgulayan Saatçioğlu, onlara rol model olduklarını da ifade etti. Mezunların sektöre katıldıklarında iyi bir pozisyonda başlamalarının hemen mümkün olmadığını, belli aşamalardan geçmeleri gerektiğini aktaran Saatçioğlu, öğrenci buluşmalarında bu konuları da dile getirdiklerini belirtti.