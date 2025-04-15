Antalya’da Üç Dolandırıcı Tutuklandı

ANTALYA’YA YERLEŞEN DOLANDIRICILAR HAKKINDAKİ OPERASYON

Antalya’da kendilerini “hoca” olarak tanıtan ve dini inançları istismar ederek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların zor durumlarını ve inançlarını kötüye kullanan şüphelileri tespit etti.

SÖZDE TEDAVİ SEANSLARI VE YASADIŞI UYGULAMALAR

Sözde hocaların, mağdurların sosyal, ekonomik ve kişisel bilgilerine ulaştıktan sonra iletişim kurarak güvenlerini kazandığı belirlendi. Şüpheliler, mağdurlara üzerlerinde büyü olduğu, cin musallatı yaşadıkları ya da fiziksel rahatsızlıklar yaşadıkları iddialarında bulundu. Bu sebeplerle düzenledikleri “tedavi seansları” sırasında bazı mağdurlara cinsel saldırıda bulundukları ve doğal karışım ile hazırlanan sahte ilaçlar verdikleri ortaya çıktı. Bu ilaçların etkisiyle hastaneye başvuran kişiler olduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 ayrı “nitelikli dolandırıcılık” ve “cinsel saldırı” olayında toplam 865 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında A.G. ve M.G. isimli şüpheliler Isparta’da, A.Ç. ise Konya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan ilaçlar, muskalar, Arapça el yazmaları, 3 cep telefonu ve sim kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli, “nitelikli dolandırıcılık” ve “cinsel saldırı” suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.