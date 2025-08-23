Haberler

Antalya’da Üre’nin Tabancasından Kurşunla

PASTANE ÇALIŞANININ CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’nin silahından çıkan bir kurşunla hayatını kaybeden pastane çalışanı, adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kepez ilçesi Yeni Mahalle’deki bir pastanede dün akşam 22.30 civarında meydana gelen olayda, Kerim Üre (54) ile Hasan Fırat (30) arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma sırasında kavgayı durdurmaya çalışan arkadaşları Elif Kılıç (32), Üre’nin tabancasıyla ağır yaralanıyor. Yaralılar, hastaneye kaldırılıyor fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

ÜRE İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından, Kerim Üre aracına binip olay yerinden uzaklaşıyor. Daha sonra tabancasıyla intihar ettiği öğreniliyor. Elif Kılıç’ın naaşı, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıyor. Kılıç’ın cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı’nda defnedileceği bilgisi de paylaşılmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP’li Kılıç, “Terörsüz Türkiye, tarihi bir hedeftir.” dedi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, terörsüz bir Türkiye'yi hedeflemenin siyasi değil, vicdani ve tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.
Haberler

Brighton Oyuncularından Favori Stadyumlar Açıklandı

Brighton futbolcularının favorite stadyumları soruldu. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe Stadyumu'nu seçerken, Danny Welbeck Galatasaray Stadyumu'nu tercih etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.