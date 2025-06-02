Antalya’da Uygunsuz Peynir İmha Edildi

DÜZENLİ DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ve güvenlik ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde soğuk zincirle taşınması gereken 700 kilogram peyniri uygunsuz koşullarda nakledildiği için imha etti. Zabıta ve güvenlik ekipleri, yolcu indirme peronlarında yaptıkları denetimlerde bir otobüs firmasına ait sekiz koli ve dört çuvalı kontrol etti. Yapılan incelemede, kolilerde 400 kilogram dil peyniri, çuvallarda ise bidonlara doldurulmuş 300 kilogram tulum peyniri bulundu.

SAĞLIKSIZ TAŞIMA KOŞULLARI

Denetimlerin ardından peynirlerin uygunsuz sıcaklıkta taşındığı ve bu durumun halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirlendi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun peynir tebliğine aykırı hareket ettiği için tutanak tutuldu ve taşımayı yapan firma hakkında idari ceza uygulandı.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki denetimlerle ilgili bilgi veren Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, “Sabah saatlerinde terminale indirilen 400 kilo dil peyniri ve 300 kilo tulum peyniri usulsüz şartlarda taşındığından dolayı Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verildi. İncelemelerini yapan ekipler, uygunsuz sıcaklıkta olduğundan dolayı imhaya karar verdi. Belediyemizin atık yönetimi çöp aracı ile imhası gerçekleştirilmiştir” diye açıkladı.