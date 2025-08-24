Haberler

Antalya'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

ANTALYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında, şüphelilerin ikamet ettiği Kepez ve Alanya ilçelerinde aramalar yapıldı. Bu aramalara Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Kepez ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

ELEYİCİ MALZEMELER VE SONUÇLAR

Arama işlemleri sonucunda, toplamda 3 bin kullanımlık kannabinoid uyuşturucu madde, 316 gram metamfetamin, 1,768 gram kubar esrar, 21 adet sentetik ecza hapı, 3 adet hassas terazi, 38 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 53 adet tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen 71 bin lira para ele geçirildi. Bu operasyon, yerel güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

