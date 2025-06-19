Antalya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da jandarma tarafından gerçekleştirilen ‘Narkokapan-Antalya’ operasyonunda toplam 107 torbacının gözaltına alındığını ve bunlardan 104’ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

4 AYLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Mahalle ve sokaklarda uyuşturucu satışı yapan sokak satıcıları olarak bilinen ‘torbacılara’ yönelik operasyonun hazırlık süreci 4 ay sürdü. Bu süre zarfında, şüpheliler hem teknik hem de fiziki takiple izlendi. İşlenen suçlara dair bütün faaliyetler delillendirildi. Soruşturma sonucunda, yaklaşık iki hafta önce başlatılan operasyona 645 jandarma personeli katıldı. Ayrıca, tatbikatlarda 5 özel eğitimli narkotik köpeği de kullanıldı.

OPERASYONUN KAPSAMI

Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde yapılan operasyonda toplam 107 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 104’ü, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.