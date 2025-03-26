Antalya’da Uyuşturucu Operasyonunda 37 Gözaltı

SON BİR HAFTADA ANTALYA’DA YAPILAN OPERASYONLAR

Antalya’da geçtiğimiz hafta içinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla 37 şüpheli yakalandı, bunlardan 19’u tutuklandı. Operasyonlar kapsamında, yaklaşık 12 kg uyuşturucu madde, 510 sentetik ecza, 103 kök kenevir, 1 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu operasyonlarla uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile ilgili birçok şüpheli tespit edildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN DAĞILIMI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 26 olayda 37 şüpheli, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan ise 153 olayda 164 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 11 şahıstan 10’u cezaevine teslim edildi. Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında 4 kilo 730 gram skunk, 4 kilo 619 gram esrar, 2 kilo 161 gram kokain, 510 adet sentetik ecza, yaklaşık 236 bin 926 kullanımlık sentetik kannabinoid, 103 kök kenevir bitkisi, 86 gram metamfetamin ve 9 gram eroin yer aldı. Ayrıca, 12 adet hassas terazi, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler de bulundu.

EĞİTİMLER VE GELECEK PLANLARI

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplamda 59 katılımcıya eğitim verildi. Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslar ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.