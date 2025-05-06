Antalya’da Yabancı İşçi Hayatını Kaybetti

ANTALYA’DA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen kaza sonrasında yabancı uyruklu bir işçi yaşamını yitirdi. Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı’ndaki bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu Muhammed Mirrey (26), kalıpları sökme esnasında dengesini kaybederek 4. kattan merdiven boşluğuna düştü.

DURUMUN İHBAR EDİLMESİ

Şantiyede bulunan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Mirrey’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mirrey’in bu sabah işe başladığı ve ailesinin Suriye’de yaşadığı öğrenildi. Konuyla ilgili polis incelemesi devam ediyor.