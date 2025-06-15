Antalya’da Yabancı Mezarlık Sayısı Artıyor

ANTALYA’DA YABANCI NÜFUSUN ARTISI

Son yıllarda, çeşitli ülkelerden gelen insanların yerleştiği Antalya’da yabancı nüfusu süratle artıyor. Bu durum, mezarlıklarda defnedilen gayrimüslim sayısını da yukarı çekiyor. Geçen yıl 190 yabancı uyruklu bireyin defnedildiği bölgede, bu yıl şu ana kadar 79 defin yapıldı. Antalya’da 60 yabancı, aile mezarlığı satın almış durumda ve bu yıl itibarıyla 7 tahsis işlemi gerçekleştirildi.

MEZARLIKTA GAYRİMÜSLİM ALANLARI

Antalya’nın 19 ilçesi dahilinde, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın mezarlıkları arasında gayrimüslimlerin defnedildiği toplam 10 mezar alanı bulunuyor. Yabancılar, özellikle kent merkezi ve çevresindeki Kurşunlu Mezarlığı ile Alanya ve Manavgat’taki mezar alanını tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl defnedilen 190 kişi arasında en fazla yer alan uluslar ise Alman, Rus ve Ukraynalılar oldu.

AİLE MEZARLIĞI ALIMINA İLGİ ARTIYOR

Son zamanlarda, kentte yaşayan yabancıların aile mezarlığına olan ilgisi artış gösteriyor. Geçen yıl 15, bu yıl ise 7 yabancı aile mezarlığı tahsis edildi. Aile mezarlığı satın alanların büyük bir kısmı Almanlardan oluşuyor. Şu ana dek mezarlıklarda yabancılara satılan toplam aile mezarlığı sayısının 60 olduğu ifade ediliyor. Kurşunlu Mezarlığı’nda çift kişilik mezarlığın fiyatı 108 bin lira, 4 kişilik mezarlığın fiyatı ise 216 bin lira olarak belirlenmiş.