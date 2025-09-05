Antalya’da Yakalanan Zanlı, Şoförü Yaralamıştı

Bıçaklı Saldırı Olayı Gelişmeleri

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde özel halk otobüsü şoförüne bıçakla saldıran zanlı, Antalya’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, şoför Mehmet Kaymaz’ın durakta yolcu indirdiği sırada meydana geldi. Kaymaz, içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobille önü kesildi. Otomobilden inen kişilerden biri, Kaymaz’a bıçakla saldırarak camdan içeri girip, sürücüyü kolundan bıçakladı ve gömleğini yırttı.

Kurtarma Çabası ve Yaralı Şoför

Saldırı sırasında araçta bulunan Kaymaz’ın oğlu Sinan Kaymaz, babasını sürücü koltuğundan çekip bıçak darbelerinden kurtarmaya çalıştı. Yaralı durumda olan şoför, otobüsü sürerek olay yerinden hızla uzaklaşmayı başardı. Ardından yolda bekleyen polislerin yanına ulaşarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Kaymaz’ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yakalama Operasyonu ve Sonuç

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, zanlının Antalya’ya kaçtığı tespit edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüterek zanlıyı kısa süre içinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.