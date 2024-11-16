“Antalya’da Yangın Anında Kadın Polis”

YANGIN PANIĞI YAŞATTI

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Elmalı Mahallesi’nde, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bacasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bu durum, çevrede panik yaşanmasına sebep oldu. O esnada devriye görevi gören Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Şahin Timi’nde görevli Elçin Arıkan isimli trafik polisi, dumanları görüp itfaiyenin hızlı bir şekilde bölgeye ulaşması için büyük çaba sarf etti.

POLİS İHBARDA BULUNDU

Dumanları fark eden Elçin Arıkan, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar sonucunda, bölgeye birçok itfaiye ekibi yönlendirildi ve dumanlar çevreyi etkisi altına aldı.

TRAFAİK GÜVENLİĞİ İÇİN MÜDAHALE

Arıkan, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırmak amacıyla yoğun şekilde çalıştı. Yangın bölgesinden geçen yayaları uzaklaştırdı ve dikkat dağıtan sürücülerle iletişime geçerek “Bas gaza, önüne bak” şeklinde uyarılarda bulundu. Yangın, iş yeri çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahale etmesiyle söndürüldü ve olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.