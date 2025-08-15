Antalya’da Yangın, Bir Kişi Etkilendi

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelin mutfağında meydana gelen yangın, bir kişinin dumandan etkilenmesine yol açtı. Sorgun Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde fritözün alev alması sonucunda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE TAHLİYE İŞLEMLERİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında, bazı otel misafirleri güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir otel personeline, sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde oksijen tedavisi uygulandı. Personelin genel sağlık durumuyla ilgili olarak, iyi olduğu bildirildi.