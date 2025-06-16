Antalya’da Yangın Çıktı, Atıl Bina

YANGIN ÇIKTIĞI BİNA EKONOMİK VE KÜLTÜREL BİR MİRAS

Antalya’da, daha öncesinde özel bir televizyon kanalı ve kültür sineması olarak hizmet vermiş ancak uzun süredir kullanılmayan 4 katlı bir binada yangın çıkıyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucunda, çevredeki mahalle muhtarları yanan binanın kültürel önemine dikkat çekiyor. Muhtarlar, “Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer. Önceden küçüklüğümüzde birçok ünlü buraya gidip gelirdi ama yıllardır atıl durumda. Aslında tekrar geri kazandırılsa güzel olur” ifadelerini kullanıyor.

YANGININ DETAYLARI VE MÜDAHALE

Yangın, saat 14.30 civarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kılınçarslan Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan kullanılmayan binanın en üst katında meydana geliyor. Bina içerisinden alevler yükseldiğini görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriyor. Yapılan ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis bölgeye sevk ediliyor. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alıyor.

VATANDAŞLAR TETİKTE

Bölgenin işlek bir cadde olması nedeniyle, vatandaşlar ve turistler yangın sebebiyle kısa bir süre tedirginlik yaşıyor. Bazı vatandaşlar, yangın ve söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydediyor. Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, “Burası eski kültür sinemasıydı. Plastiklerden yanmış sanırım. 15 yıldır atıl durumda. Hızlı bir müdahalede bulunup söndürüldü” açıklamasında bulunuyor. Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise, “Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer. Hülya Avşar da ilk burada program yapmıştı. Önceden küçüklüğümüzde birçok ünlü buraya gidip gelirdi ama yıllardır atıl durumda. Aslında tekrar geri kazandırılsa güzel olur” ifadelerini dile getiriyor.