Antalya’da Yangın Çıktı, Şüpheli Kaçtı

ANTALYA’DA YANGIN ÇIKARDI

Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 595’inci Sokak’taki 4 katlı apartmanda saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Yılmaz Ç., tartıştığı arkadaşı Selçuk Dulkadir ile ağabeyi Mehmet Dulkadir’e ait daireleri ateşe verip kaçtı. Şu an için yangın büyümeden söndürüldü ve şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlandı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Giriş katta yaşayan Selçuk Dulkadir, arkadaşı Yılmaz Ç. ve iki kadınla sohbet ediyordu. Onlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve Yılmaz Ç., Selçuk Dulkadir’e saldırdı. Gürültüyü duyup aşağı inen ve diğer dairede bulunan Ali Kemal Bütün, durumu ayırmaya çalıştı. Ancak Yılmaz Ç., bir taşla giriş kattaki dairenin camını kırarak odalardaki eşyaları ateşe verdi. Sonrasında üst kattaki daireye girerek kapıyı kapattı ve yatak odası ile salonu ateşe verdi. Ardından balkondan atlayarak kaçtı.

İTFAİYE VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Selçuk Dulkadir, ağabeyi Mehmet Dulkadir ve Ali Kemal Bütün, yaşananları polise aktardı. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ali Kemal Bütün, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Polis, Yılmaz Ç.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞANANLARI ANLATTI

Ali Kemal Bütün, yaşadıklarını aktararak, “Kavga çıktı, ayırmak için aşağı indim. O da arka kapıdan çıkıp koştu. Ona doğru yöneldim, kapıyı kilitledi. Yetişemedim, ateşe verip balkondan atladı ama ilk kavga aşağıda Selçuk’la arkadaşları arasında oldu. Selçuk’u korumak için aşağı inince o yukarı kaçtı. Aşağıda yangın vardı, ben o odaları söndürürken, o da yukarı ateşi verip balkondan kaçtı” dedi.