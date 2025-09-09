Antalya’da Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı

YANGIN ANINDA KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya’da yer alan boya ve mobilya atölyelerinin bulunduğu iş yerlerinin yakınında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi Havalimanı Caddesi’nde, saat 14.00 civarında ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu bitişik haldeki 6 dükkanın yakınında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Dumanları gören iş yeri sahipleri ile çevredeki halk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Kısa bir süre içinde belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekipleri, prefabrik yapının arkasında bulunan otluk alanda oluşan ve iş yerlerinin dış cephesini etkileyen yangına müdahale etti. Hızlı bir şekilde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

VATANDAŞLARIN İLK MÜDAHALESİ

Yangına ilk müdahalede bulunanlardan Mehmet Gürbüz, “Arkada çalı çırpı kuru malzemeler varmış. Bir anda gelişti, nasıl geldiğini bilmiyoruz. İş yerlerimize sıçramadan itfaiye geldi zaten. İçerde tamirat malzemeleri ve boya vardı. Şu anda bir zararımız yok.” ifadelerini kullandı. Yangının büyümeden söndürülmesi, çevre sakinleri ve iş yeri sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.