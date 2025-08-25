Antalya’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ BAŞLADIĞI YER

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4. katındaki Enis A’ya ait dairede meydana geldi.

MÜDAHALE VE TAHliye PROSESİ

Yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin hızlıca yayılması nedeniyle, binada yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.