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Antalya’da Yangın Olayı Büyümeden Söndürüldü

YANGIN ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Antalya’da 6 katlı bir apartmanın 3’üncü kat balkonunda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 civarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan apartmanın balkonunda gerçekleşti. Dairenin balkonundan dumanlar yükselmeye başlayınca, ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve alevlerle mücadeleye başladı.

İTFAİYE EKİBİ SORUNU HIZLA ÇÖZDÜ

Kısa zaman içinde olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında balkonda bulunan masa ve sandalyeler tamamen yanarken, klima dış ünitesi ise kısmi hasar gördü. Olayla ilgili ekipler, yangının çıkış nedenine dair incelemeleri sürdürüyor.

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