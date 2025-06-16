Antalya’da Yangın Paniğe Neden Oldu

ANTALYA’DA YANGIN PANİĞİ

Antalya’da bir apartmanın arkasında bulunan odunlukta meydana gelen yangın, çevredeki sakinlerde büyük bir korku yarattı. Alevlerin, 10 yaşındaki bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı iddia ediliyor. Yangın, Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2179. Sokak’ta saat 14.00’te patlak verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU BİLDİRDİ

Yangının kaynağı henüz netleşmezken, dumanları gören mahalle sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye çalışanları, yangını kontrol altına aldı. Odunluk tamamen yanarken, alevler apartmana sıçramadan söndürüldü.

ODUNLUK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında yaralanan kimse olmamasına rağmen, odunluk alanı kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili endişelerini dile getiriyor.