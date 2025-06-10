Antalya’da Yangın Söndürüldü, Hasar Var

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yangın çıktı. 14 katlı apartmanın 7’nci katında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

POLİS VE İTFAİYE EKİBİ YARDIMA GELİYOR

Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi yönlendiriliyor.

HASAR ORTAYA ÇIKIYOR

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülüyor, ancak evde hasar oluşuyor. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.