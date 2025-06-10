Haberler

Antalya’da Yangın Söndürüldü, Hasar Var

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yangın çıktı. 14 katlı apartmanın 7’nci katında meydana gelen yangının nedeni henüz belirlenemiyor.

POLİS VE İTFAİYE EKİBİ YARDIMA GELİYOR

Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi yönlendiriliyor.

HASAR ORTAYA ÇIKIYOR

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülüyor, ancak evde hasar oluşuyor. Yangının sebebiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Otomobil Öğrenciye Çarptı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi R.A, bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ferdi Zeyrek’in Eşi Nurcan Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel hayatı gündemde. Özellikle eşi Nurcan Zeyrek hakkında merak edilen sorular artıyor; yaş, meslek ve faaliyet alanı gibi detaylar bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.