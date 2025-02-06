Antalya’da Yangına Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangını söndürmek amacıyla ekipler alevler üzerinde yoğun çaba harcıyor. Yangın, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde, saat 13.00 civarında meydana geldi. Dumanları görenlerin yaptığı ihbarlar üzerine bölgeye hemen itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN SEVK EDİLEN EKİPLER

Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Yangına müdahale etmek için 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve sayısız yangın işçisinin görev aldığı bildirildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, yangının daha fazla yayılmasının önüne geçme adına büyük önem taşıyor.