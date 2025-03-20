Antalya’da Yangında Hayatını Kaybeden Kadın

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN KADIN

Antalya’da çıkan bir yangında yatağından kalkamayan 73 yaşındaki felçli kadın, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Yangın anında, yaşlı kadının oğlu annesini kurtarmak için eve girmeye çalıştığı ancak yoğun duman nedeniyle başarısız olduğu öğrenildi. Yangın, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi’ndeki iki katlı evin giriş katında, saat 10.30 civarında meydana geldi.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Türkmen Caddesi üzerindeki evin giriş katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Evin içinde bir kişinin mahsur kaldığı bilgisinin gelmesi üzerine, itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen Sevim Özdemir’in (73) hayatını kaybettiği tespit edildi.

OĞULUNUN ANNEYE KURTARMA ÇABASI

Oğlu ile birlikte yaşayan Özdemir’in felç nedeniyle yatağından kalkamadığı belirtildi. Yangına tanık olan oğul, yangını fark ettikten sonra annesini kurtarmak için eve girmeye çalıştı ancak yoğun duman bu çabayı imkansız hale getirdi. Yaşanan olayları anlatan oğlu Mesut Özdemir, “Ben işten gelmiştim. Baktım dumanlar çıkıyordu. İçeri girdim, ama annemi alamadım. Ev tutuşmuştu, bende itfaiyeyi aradım” ifadelerini kullandı.