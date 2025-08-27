Antalya’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGIN OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde, iki firmaya ait depolarda yangın çıktı. Yangın, Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bulunan bir soğuk hava deposunda, nedeni henüz netleşmeyen bir sebeple meydana geldi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki bakliyat deposuna sıçramış durumda. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara hızla devam ediliyor.