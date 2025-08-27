Haberler

Antalya’da Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Antalya’nın Serik ilçesinde, iki firmaya ait depolarda yangın çıktı. Yangın, Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bulunan bir soğuk hava deposunda, nedeni henüz netleşmeyen bir sebeple meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki bakliyat deposuna sıçramış durumda. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalara hızla devam ediliyor.

Haydarpaşa Limanı’nda yangın çıktı

Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde meydana gelen yangında bir çalışan hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı ve yaralı hastaneye sevk edildi.
27 Ağustos Akşamı Futbol Heyecanı!

27 Ağustos'ta futbol tutkunları için birçok yerel ve Avrupa karşılaşması gerçekleştirilecek. Futbolseverler, heyecan dolu maçların tadını çıkaracak. Maç takvimi merakla bekleniyor.

