Antalya’da Yeni Vergi Daireleri Açıldı

YENİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ HİZMETE GİRDİ

Antalya’nın Kaş, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde oluşturulan yeni vergi dairesi müdürlükleri, 12 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla resmen faaliyet göstermeye başladı. Bu yeni birimlerin açılmasıyla birlikte mükelleflere daha etkin ve verimli hizmet sağlanması hedefleniyor.

ETKİLİ VERGİ HİZMETİ AMAÇLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı bir hizmet anlayışı benimsiyor. Antalya’da vergi hizmetlerinin genişletilmesi kapsamında, Antalya Defterdarlığına bağlı olarak Kaş, Finike ve Gazipaşa ilçelerinde yeni vergi dairesi müdürlükleri kuruldu. Daha önce Mal Müdürlükleri bünyesinde gelir servisi olarak faaliyet gösteren birimler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni idari yapılanmasıyla bağımsız vergi dairesine dönüştürüldü.

HAZIRLIKLAR VE GEREKEN İYİLEŞTİRMELER

Kaş, Finike ve Gazipaşa Vergi Dairesi Müdürlükleri, 12 Mayıs Pazartesi tarihi itibarıyla resmen hizmet vermeye başladı. Yetkililer, bu ilçelerin sosyo-ekonomik yapısı, işlem yoğunluğu ve mükellef sayısı dikkate alınarak gerçekleştirilen düzenleme ile vergi hizmetlerinin daha hızlı, etkili ve vatandaş odaklı bir şekilde sunulacağını ifade ediyor.