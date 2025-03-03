Antalya’da Yıldırım Düştü: Evde Hasar Oluştu

ANTALYA’DA ANİ YAĞMUR VE DOLU ŞOKU

Mart ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Antalya’da sabah saatlerinde güneşli bir hava etkili olurken, öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kentte yaşayanları şaşırttı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı, sokakları beyaza bürüdü. Antalyalılar, aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası büyük bir gürültüyle düşen yıldırıma tanıklık ederek ikinci bir şok yaşadı. Yıldırımın, Meydan Kavağı Mahallesi’ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı’na düştüğü belirlendi.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ZARAR OLUŞTU

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım, binanın çatısında ve 10’uncu katta bulunan Cihan Çelikörs’e ait dairede hasara yol açtı. İlk olarak çatıya zarar veren yıldırım, şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açtı. Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Düşen yıldırım sonrası meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle eve dönen daire sahibi, karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yıldırım düşen noktada incelemelerde bulundu.

DURUMU ANLATTI: BİR BOMBA GİBİ PATLADI

Yıldırım düştüğü anda evde kimsenin bulunmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, şunları ifade etti: “Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar olduğunu anlayacağız. Elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili sorunlar olabilir. Genel olarak hidrofor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. O sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı.”