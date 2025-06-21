Antalya’da YKS Stresi Yaşandı. Genç Kız Takısı Yüzünden Giremedi. Veliler Destek İçin Koştu. Sınavda Heyecan Zirveye Ulaştı. Süre 165 Dakika Belirlendi. YKS Sonuçları 28 Temmuz 2025 Açıklanacak

SINAV HEYECANI ANTALYA’DA YÜKSEK TATTILAR

Antalya’da 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), sabah saatlerinde ülke genelinde başladı. Sınavda, son dakikalara kalan adaylar maraton koşucularını aratmadı. 10.01’de kapılar kapandığında bazı adaylar içeri alınmadı. Kulağındaki takıyı çıkaramayan bir genç kız için velilerin seferber olduğu anlar dikkat çekti. Uzun süre uğraşılmasına rağmen takı çıkartılamayınca genç kız üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025’te açıklanacak.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Sınavın heyecan merkezi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Adaylar sabah erken saatlerde kampüse gelip güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler, sınav saatine dakikalar kala koşarak okul binasına yönelirken, veliler dışarıda heyecanla beklemeye başladı. İletişim Fakültesi’nde çocuklarını uğurlayan birçok veli, uzun saatler sürecek sınav için hazırlıklı geldi. Yanlarında katlanır sandalye, masa ve demlik bulunduran veliler gölgede beklerken sohbet etti. Sınav stresini örgü örerek atlatmaya çalışan bir annenin görüntüsü ise dikkat çekti.

SINAVDA SON DAKİKA STRESİ

Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakikalarda hareketli anlar yaşandı. Bazı adaylar, içeriye girebilmek için son dakikada koşarken, bazıları taktıkları küpe, kolye ve bileklik gibi takılar yüzünden sorun yaşadı. Sınav saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç bir kız, takılarının bir kısmını çıkarmayı başardı. Ancak kulağındaki takıyı çıkaramadığı için içeri giremeyince büyük bir üzüntü yaşadı. Diğer veliler, yardımcı olmak için genç kıza koşarak uzun uğraşlar verdiler. Fakat takısından bir türlü kurtulamayınca, sınav giriş süresini doldurarak içeri giremedi. Kapıların kapanmasının ardından bu genç kız büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum, birçok velinin de tepkisini çekti.