Antalya’da Yolsuzluk Soruşturması: 8 Kişi Tutuklandı

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN YENİ GELİŞMELER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında önemli bir aşamaya geldi. Daha önce Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı dosya kapsamında, 8 kişi daha cezaevine gönderildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

Başsavcılığın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma çerçevesinde ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira talep ettiğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını belirtti. Aynı kişi, Böcek’in babasının eski eşine ait daire için 30 milyon lira istediğini ve bu ödemenin üç parça halinde nakit verildiğini aktardı.

VİLLA SÖZLEŞMESİ VE KAYIT DIŞI ÖDEMELER

Başka bir tanık, hak edişlerin hızlandırılması amacıyla 100 milyon lira istendiğini, pazarlık sonucu 80 milyon lira üzerinden anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz’e aktarıldığını ifade etti. Tanık, döviz veya altın alımı yapılmadığını, ardından 50 milyon lira daha talep edildiğini ve bu süreçte “villa yapımı” adı altında sahte bir sözleşme imzalandığını belirtti. Ödemenin Gökhan Böcek’in korumalarına teslim edildiği söylendi.

MASAK raporlarına göre, para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanıldı. Altınişleyen Kuyumculuk üzerinden Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına 70 milyon liradan fazla para aktarıldığı, işlemlerin “altın bozdurma” olarak kaydedildiği ancak fiziki altın teslimi yapılmadığı belirlendi. Şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında benzer yöntemler kullandığı tespit edildi.

KAYYIM ATANMASI VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan kişiler arasında Gökhan Böcek’in şoförü ve koruması Onur N., çocukluk arkadaşı Furkan S., ve Finike Döviz hissedarları Mustafa A., Erkan A. ve Ali Y. gibi isimler yer aldı. Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklandı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı mevcut.