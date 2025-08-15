Antalya’da Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Kişi Tutuklandı

ANTALYA’DA YENİ GELİŞMELER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada önemli bir aşama yaşandı. Daha önce Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı dosyada, 8 kişinin daha cezaevine gönderilmesi karara bağlandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Başsavcılık tarafından koordine edilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere baskın yaptı. Bu operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i, mahkeme tarafından tutuklandı.

RÜŞVET İDDİALARI ÖNE ÇIKIYOR

Soruşturma sırasında ifade veren bir iş insanı, Başkan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira talep ettiğini, aynı gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını açıkladı. Aynı iş insanı, Böcek’in babasının eski eşine ait daire için ise 30 milyon lira istediğini belirtti ve bu ödemeyi üç parça halinde nakit olarak gerçekleştirdiğini ifade etti.

VİLLA SÖZLEŞMESİ VE MALVARLIĞI

Başka bir tanık, hak edişlerin hızlandırılması amacıyla 100 milyon lira talep edildiğini, yapılan pazarlık sonucunda ise 80 milyon lirada anlaşmaya varıldığını ve paranın Finike Döviz’e aktarıldığını söyledi. Tanık, döviz veya altın alımı gerçekleşmediğini, sonrasında ise 50 milyon lira daha talep edildiğini, bu süreçte “villa yapımı” adı altında sahte bir sözleşme imzalandığını ve ödemenin Gökhan Böcek’in korumalara verildiğini aktardı.

PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ

MASAK raporlarına göre, para aklama işlemlerinde Finike Döviz, çeşitli kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanıldı. Altınişleyen Kuyumculuk aracılığıyla Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına 70 milyon liradan fazla aktarım yapıldığı, ancak işlemlerin “altın bozdurma” olarak gösterildiği ve fiziki altın teslimatı yapılmadığı belirlendi. Ayrıca, şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında benzer yöntemler kullandığı tespit edildi.

KAYYIM ATAMA SÜRECİ

Soruşturma kapsamında Finike Dövizcilik ve bazı kuyumculuk firmalarına, CMK 133 uyarınca TMSF kayyım olarak atandı.

TUTUKLU İSİMLER VE DURUMU

Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan isimler arasında Gökhan Böcek’in şoförü ve koruması Onur N., Gökhan Böcek’in çocukluk arkadaşı Furkan S., Finike Döviz hissedarları Ali Y., Mustafa A., Erkan A., veznedar Cemal A. ve kuyumculuk sahibi Salih E. ile Ertan K. yer alıyor. Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyor.