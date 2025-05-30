Antalya’da Yörük Türkmen Festivali Açıldı

ULUSLARARASI ANTALYA YÖRÜK TÜRKMEN FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl 4’üncüsü yapılan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Yörük kültürünün tanıtılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen festivalin açılış töreni Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’nda yapıldı. Tören, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

VALİ ŞAHİN’DEN FESTİVALİN ÖNEMİNE VURGU

Açılışta konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e festival için teşekkür etti. Şahin, festivalin önemini şu sözlerle ifade etti: “Dört yıldır düzenlenen Yörük Türkmen Festivali, unutulmaya yüz tutmuş, Türklüğün yüksek vasfını burada hatırlatıyor. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda özellikle vurguladığı, ‘atinin ufkunda bir güneş gibi doğacaktır’ dediği o yüksek medeniyet vasfı yine yükselecek ve dünyaya adalet, barış, hak, hakikat nedir öğretecek.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK’İN MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise festivalin, kültürel mirasa sahip çıkma hayalinin her yıl daha fazla coşkuyla gerçekleştiğini belirtti. Festivale katılan ve destek verenlere teşekkür eden Böcek, “Bugün burada, Torosların eteğinde, dağların dilini bilen, doğayı dost edinen Yörüklerin, Türkmenlerin özüne, köklerine, yüreğine dokunuyoruz ve unutmayınız ki Yörük ateşi sönmez, Türkmen eli eğilmez. Bu söz sadece bir cümle değil, asırlardır süren bir yürüyüşün, bir direnişin, bir onurun adıdır.” ifadelerini kullandı. Yörüklüğün bir ırk ya da mezhep değil, bir kültür olduğunu vurgulayan Böcek, “Bizler, at sırtında Orta Asya’nın engin bozkırlarından Toroslar’a, Altaylardan Tuna’ya uzanan kutlu bir yürüyüşün çocuklarıyız,” şeklinde konuştu.

KONSER VE FESTİVALİN DEVAMI

Konuşmaların ardından, Muhittin Böcek, Sibel Gezen’e İl Hatun’u kılıcını takdim etti. Törenin ardından festival alanında sanatçı Kıraç konser verdi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser boyunca Kıraç, şarkılarına eşlik eden dinleyicilerle buluştu. Kıraç, festivalde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 1 Haziran’da sona erecek olan festival etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.