Antalya’da Yörük Türkmen Festivali Yapıldı

YÜRÜYÜŞ BAŞLIYOR

Antalya’da bu yıl düzenlenen 4’üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, bando ve davul zurna eşliğinde develer ve atlar üzerinde Yörüklerin temsili göçü ile start aldı. Yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken Yörükler, Antalya’nın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, geleneksel göç duası gerçekleştirdi.

YETKİLİLER KATILIYOR

Bu özel etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katılım gösterdi. Çelenk koyma ve göç duasının ardından, Yörük dernekleri ve Türki Cumhuriyetler’den gelen katılımcılar temsili Yörük göçünü gerçekleştirdi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Kortej, Karaalioğlu Parkı’ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binası önünde sona ererken, Başkan Muhittin Böcek, etkinliğe katılan kalabalığı selamladı. Başkan Böcek, “Türkiye’den 85 Yörük-Türkmen derneği ve yurt dışından 1000 katılımcıyla birlikte Yörük göçümüzü yaptık. Destek veren Yörük kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yörük geleneklerini gelecek nesillere aktarmak için bu festivali düzenliyoruz. 3 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklerle halkımızla buluşacağız” dedi. Etkinlik kapsamında Funda Arar ve Kıraç konser verecek.