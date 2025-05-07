Haberler

Antalya’da YouTuber Tutuklandı

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Arif Kocabıyık’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kocabıyık’ın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimlik önünde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlı Adam Fındık Bahçesinde Bulundu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir yaşlı adam fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ceset otopsi için hastaneye götürüldü.
Haberler

Konya’da Apartmanda Yangın Çıktı

Konya'nın Meram ilçesindeki boşaltılmış bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevredekilerde paniğe yol açtı. İtfaiye hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.