Antalya’da YouTuber Tutuklandı

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Arif Kocabıyık’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
İFADESİNİ KABUL ETMEDİ
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kocabıyık’ın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimlik önünde tutuklanarak cezaevine gönderildi.