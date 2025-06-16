Antalya’da Yüzdükten Sonra Fenalaştı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’da, arkadaşlarıyla denizde yüzdükten sonra nefes alamadığını ve göğsüyle sırtında ağrı hissettiğini söyleyerek fenalaşan Mahfuz Çiftçi (53), hastaneye götürülmek istenirken hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Sahili’nde gerçekleşti. Mahfuz Çiftçi, sabahın erken saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte halk plajına geldi ve bir süre boyunca denizde yüzdü.

ARKADAŞLARIYLA İLETİŞİM KURDU

Denizden çıktıktan sonra arkadaşlarına nefes alamadığını ve göğsüyle sırtında ağrı hissettiğini bildiren Çiftçi, kısa süre içinde bilincini kaybetti. Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. Arkadaşları, Çiftçi’yi sahildeki merdivene kadar yürütmeye çalıştı, ancak bu sırada Mahfuz Çiftçi aniden bilincini kaybederek düşmesiyle panik yaşandı.

HASTA ANINDA MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, bilinci kapalı olan Mahfuz Çiftçi’ye hemen ilk müdahaleyi yaptı. Çiftçi, ambulansa taşındıktan sonra yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale edildi, ancak ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Mahfuz Çiftçi’nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili polis, Mahfuz Çiftçi’nin arkadaşlarının ifadelerini aldı ve olay yeri inceleme ekibi de bölgede araştırmalar gerçekleştirdi.