Antalya’da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

KAZA SONUCU YARALANANLAR

Antalya’da bariyerlere çarpan hafif ticari araca arkadan gelen otomobillerin çarpması sonucu gerçekleşen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine doğru seyir halindeki Davut Ünsal’ın kullandığı 07 BEY 967 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Batı Side Köprülü kavşağında yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı.

ÇARPMA VE ZİNCİRLEME KAZA

Sürücü Davut Ünsal, önlem almaya çalıştığı esnada aynı istikamette ilerleyen Abdülkadir Erbolat’ın yönettiği 07 LHM 95 plakalı Fiat Linea marka otomobil de bariyerlere çarpan hafif ticari araca çarptı. Ardından, aynı yolda seyir eden Hüseyin Sağlam’ın kullandığı 07 LKN 80 plakalı Hyundai marka otomobil de kazaya karıştı. Bu zincirleme kaza sonucu araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

TEDAVİ VE TRAFİK SORUNU

Kaza sırasında yolcu olarak bulunan Fatma Ü. ve Aleyna S.E. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın sonrasında yol ortasında kalan araçların ilerleyememesi ve Batı Side Köprülü kavşağının trafiğe kapanması sebebiyle yan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.