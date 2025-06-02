Antalya Daire Balkonu Yangınında Müdahale

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ APARTMANDA DUMAN YÜKSELDİ

Antalya’da bir apartmanda bulunan dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, saat 12.30 civarlarında Muratpaşa ilçesi Kızısaray Mahallesi, 72 Sokak üzerindeki 6 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede gerçekleşti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Henüz nedeni belirlenemeyen bir durumdan ötürü, dairenin balkon bölümünden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu esnada balkonda bulunan masa ve kıyafetlerin yanmaya başlamasıyla birlikte alevler de balkonu sarmaya başladı. Dumanı fark eden dairedekiler panik içinde dışarıya çıktı. Gelen itfaiye ekipleri ise hızlı bir şekilde söndürme çalışması başlattı.

HASAR BELİRLENİYOR

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, dairede küçük çaplı maddi hasara yol açtı. Olay sonrası güvenlik önlemleri alınarak, hasarın büyümemesi sağlandı.