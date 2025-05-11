Antalya’daki Apartmanda Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANDAKİ MÜDAHALE

Antalya’nın Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokaktaki 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla ortaya çıktı. Apartmanın üst katlarına mahsur kalan vatandaşların olduğu bilgisi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ancak, yangının olduğu alana giden sokakta park edilmiş otomobiller, ekiplerin olay yerine ulaşmasını zorlaştırdı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIN KURTARILMASI

İtfaiye ekipleri, yangın yerine ulaştıktan sonra, merdivenli araçlar kullanarak üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Yangına müdahale eden görevliler, kurtarma işlemleri sırasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle, duman nedeniyle etkilenen vatandaşlara ilk yardım yaptı. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapmaya başladı.

ZARAR GÖREN AYAKKABILAR BELİRLENDİ

Yangın sonrası yapılan incelemeler sonucu, ayakkabı deposunda bulunan kolilerin alt kısmındaki ayakkabıların zarar gördüğü tespit edildi. Yangının hangi sebepten çıktığı ile ilgili inceleme ise devam ediyor.